Napoli | stagione complicata per Simeone

(Di sabato 9 marzo 2024) Ladi Giovannista rivelando tutta una serie di sfide per il centravanti argentino. Sebbene nella scorsacalcistica abbia avuto poco spazio, è riuscito comunque a incidere, siglando nove gol in varie competizioni (quattro in campionato, quattro in Champions League e uno in Coppa Italia). Tuttavia, con l’arrivo del nuovo allenatore, le L'articolo

Luca Cilli : “Napoli , fin qui stagione molto deludente, prima di parlare di squadra in ripresa bisogna attendere. Calzona? Di passaggio…” In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it è ... (terzotemponapoli)

Problemi “esterni” per la Juventus | Alcune insufficienze preoccupano Allegri: Qualche flop di troppo nel corso della stagione e la Juventus vacilla sulle corsie esterne. Massimiliano Allegri deve correre ai ripari ...calciostyle

L'ANALISI - Cerchione: "Osimhen è determinante in fase realizzativa, meno dal punto di vista del gioco": Luca Cerchione, opinionista di “Tutti al Var”, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format su Sportitalia. Ancora una grande partita per la Roma di Daniele De Rossi“Daniele de Rossi non sta ...napolimagazine

Napoli-Torino: i numeri della gara: Il Toro resiste Il Torino è rimasto imbattuto in entrambi i match stagionali contro il Napoli (1V, 1N) per la prima volta dalla stagione 2008/09 (due vittorie in quel caso, con Walter Novellino in ...ilnapolionline