Napoli | Rrahmani | Cajuste e Ngonge sulla via del recupero

(Di sabato 9 marzo 2024) Ilsubito a lavoro dopo il pareggio contro il Torino per 1-1. Martedì c’è la sfida di Champions contro il Barcellona di Xavi, ritorno degli ottavi di finale. In gioco non c’è solo l’accesso ai quarti ma il futuro del. Calzona può ben sperare: oggi gli indisponibilihanno svolto parte dell’allenamento insieme al resto della squadra. Poi hanno proseguito il loro lavoro con attività personalizzate. Il report dell’allenamento odierno Questa mattina l’allenamento del, notizie positive per Calzona: “Dopo la gara col Torino, ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma martedì in Spagna alle ore 21 per il ritorno dell’ottavo di finale di ...