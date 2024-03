Napoli nel mirino di Orsato | “Basta errori | commissariare l’AIA!”

(Di sabato 9 marzo 2024) Dopo l’ennesima direzione di gara scandalosa diin-Torino, i tifosi azzurri esplodono di rabbia chiedendo a gran voce il commissariamento del. CALCIO– Scandalo. Non si riesce a comprendere cos’altro devono mostrarci gli arbitri di Rocchi prima chesia commissariata. Non èto nemmeno lo scandaloso arbitraggio di Supercoppa che nel giro di pochi giorniha aperto nel peggiore dei modi la 28ma giornata di un campionato che andrebbe da rigiocare per la quantità die strafalcioni arbitrali andati in visione fin dalla prima giornata del torneo. Evidentemente non sonoti gli obbrobri arbitrali che hanno allietato la giornata precedente (27ma). Quanto combinato ...

Le indagini di carabinieri, poliziotti e finanzieri napoletani hanno permesso di scoprire che il narcotrafficante si trovava a Porto, in Portogallo, dove era arrivato dal Canada e dove è stato ... (fanpage)

Con il maltempo e le Pioggia di questa mattina un fiume di fango ha inondato via Solimena a Napoli , una delle due strade del Vomero già interessate dalla voragine del 21 febbraio scorso. Sottoscala ... (gazzettadelsud)

"Venduto!" La dura contestazione dei tifosi a Orsato dopo Napoli-Torino | VIDEO: Ultime news SSC Napoli - Tanta rabbia dei tifosi napoletani per la direzione di gara di Orsato in Napoli-Torino 1-1. Al fischio finale dell'anticipo del venerdì della 28ª giornata di Serie A, il pubbl ...msn

Inter-Napoli, da lunedì 11 marzo biglietti in vendita: tutte le info utili: Sul proprio sito ufficiale la SSC Napoli informa che da lunedì 11 marzo alle ore 9 saranno in vendita i biglietti del settore ospiti per Inter-Napoli. La sfida si terrà al Meazza di San Siro domenica ...mondonapoli

Sal Da Vinci al Teatro Augusteo in scena con le sue ‘Stories’: Al Teatro Augusteo di Napoli Sal Da Vinci sarà in scena con uno spettacolo che unisce il cuore della canzone di Da Vinci con i social. Sal Da Vinci sarà in scena da venerdì 15 a domenica 24 marzo, e ...2anews