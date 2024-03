Napoli | Lorenzo Russo ottimo prospetto | aveva già impressionato Garcia durante i ritiri

Il Napoli non ha mai avuto dubbi su Pasquale Mazzocchi. L'ha seguito, inseguito, ha fatto di tutto per prenderlo e alla fine l'ha portato... (calciomercato)

Lorenzo Insigne potrebbe presto fare ritorno in Europa . Il calciatore ha lasciato Napoli ormai quasi due anni fa e la sua avventura a Toronto non procede nei migliori dei modi. La sua squadra ... (dailynews24)

Non solo Dendoncker, nel Napoli c'è un altro "misterioso caso": Il nuovo tecnico, all'esordio in campionato sulla panchina del Napoli nella trasferta di Cagliari, gli dà spazio a destra complice la squalifica di Di Lorenzo. Poi, il vuoto. Nelle ultime quattro ...areanapoli

Lorenzo Insigne e il ritorno in Europa (ma non al Napoli): il 2024 potrebbe essere l’anno dell’addio al Toronto: Lorenzo Insigne potrebbe presto fare ritorno in Europa. Il calciatore ha lasciato Napoli ormai quasi due anni fa e la sua avventura a Toronto non procede ...dailynews24

Che fine ha fatto Mazzocchi 4 panchine di fila e l'incrocio di mercato con Di Lorenzo: la scelta del Napoli: Il Napoli non ha mai avuto dubbi su Pasquale Mazzocchi. L`ha seguito, inseguito, ha fatto di tutto per prenderlo e alla fine l`ha portato a casa per 3 milioni più.calciomercato