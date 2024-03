Napoli | le ultime su Rrahmani | Cajuste e Ngonge per il Barcellona

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 9 marzo 2024) Le condizioni fisiche dei calciatori delinfortunati in vista del ritorno degli ottavi di Champions League All’indomani del pareggio contro il Torino, ilè già tornato al lavoro per preparare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il. Di seguito lesulle condizioni di. REPORT – «Dopo la gara col Torino, ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ilin programma martedì in Spagna alle ore 21 per il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio ieri hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della ...