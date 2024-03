Napoli | la diatriba con DAZN e il punto sugli infortunati

(Di sabato 9 marzo 2024) Ladicone Lazio a proposito delle mancate interviste rilasciate nei pre e postpartita. Scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera. “si infuria e invia una lettera di contestazione alla Lega, così ora Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito verranno sanzionati”. Ildovrà pagare… “Ildovrà pagare 100 mila euro per complessive dodici violazioni accumulate durante la stagione, mentre alla Lazio è stata inflitta una multa da 10 mila euro. Il Consiglio di Lega che si è riunito giovedì ha stabilito infatti che ogni club che violerà l’accordo contrattuale con i broadcaster che detengono i diritti del campionato (e Sky), sottraendo i propri tesserati alle interviste obbligatorie per regolamento, ...

