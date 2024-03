Napoli | Izzo | “Con il Torino partita sfortunata E su Calzona…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 9 marzo 2024) Biagioin esclusiva ai nostri microfoni sul: “Contro il. Finalmente vediamo un gioco e dei tiri in porta”. Ilcontro ilesce dal campo con un punto, ma anche con tanti rimpianti. “E’ stata unabella, ma stregata – conferma ai nostri microfoni in esclusiva il grande tifoso partenopeo Biagio– finalmente vediamo un gioco, dei tiri in porta. Credo che siamo davvero sulla buona strada“. Biagioin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaNel mirino degli azzurri e anche di Biagiol’arbitraggio di Orsato: “La direzione di gara non mi è piaciuta. Ilin più si difende anche troppo secondo me. Non mi ...