Napoli | devi crederci | con un Kvaratskhelia così la rincorsa Champions è possibile

(Di sabato 9 marzo 2024) Ilabbassa lo sguardo ancora. L’1-1 maturato contro il Torino nell’anticipo del venerdì della 28ª Giornata di Serie A è un altro passo falso in una stagione difficile, iniziata sotto una cattiva stella, con 3 cambi di allenatori e un distacco siderale dalla prima posizione alla quale i tifosi azzurri si erano dolcemente abituati la passata stagione, quella dello storico 3° Scudetto. Abbassando lo sguardo la prima cosa che ilvede sulla propria maglia è proprio il tricolore, quello che tra 11 giornate verrà cucito, con grande probabilità, sul petto dei calciatori dell’Inter. E non è un dramma. Perchè l’Inter quest’anno è stata ‘ingiocabile’ per tutti e perchè se ilnella sua storia ha vinto solo 3 scudetti ci sarà un motivo. La passata stagione è stata una goduria, una pagina dello sport italiano da raccontare a ...