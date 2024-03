Napoli-Dazn | De Laurentiis punito | la multa è salata

(Di sabato 9 marzo 2024) Ildi Aurelio Deè statodalla Lega Serie A dopo non aver rispettato gli accordi televisivi con. Ecco lain arrivo in casa. Ricordate il comportamento assunto dal presidente del club partenopeo, Aurelio De, nel pre e nel post-partita della gara contro la Juventus della scorsa settimana? Lo stesso numero uno delaveva comunicato la decisione della società di aver chiuso con le interviste a. Deha poi aggiunto che avrebbe parlato solo con Sky e Rai. Come riportato dal Corriere della Sera, ilè statodalla Lega Serie A proprio in merito alle ultime ...

Il Napoli viene duramente sanzionato dalla Lega Serie A con una maxi multa da 100mila euro per non aver rilasciato interviste a DAZN nelle ultime partite. CALCIO Napoli – Il Napoli paga a caro ... (napolipiu)

Serie A, interviste negate a Dazn: sanzionate Lazio e Napoli: A inizio settimana il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva comunicato la sua decisione di non far intervenire nessun tesserato azzurro ai microfoni di Dazn per il resto della stagione: ...lalaziosiamonoi

Cerchione: "Atalanta ha ritrovato morale, Allegri deve stare attento": Il giornalista Luca Cerchione, opinionista di "Tutti al Var", ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda ogni venerdì su Sportitalia. Ancora una grande ...tuttojuve

Non solo il Napoli: la Lega multa anche la Lazio per le interviste negate a Dazn: A inizio settimana il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva comunicato la sua decisione di non far intervenire nessun tesserato azzurro ai microfoni di Dazn per il resto della stagione: ...tuttonapoli