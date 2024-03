Napoli | Corbo su Calzona e Kvara | poi Rodriguez…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 9 marzo 2024)-Torino, il giorno dopo: di seguito alcune righe di Antonionel suo editoriale su Repubblica. “dà l’idea di aver fatto i compiti a casa, arriva con il suo pacioso fatalismo, fidandosi della superiore tecnica dei suoi attaccanti e di una scelta imprevista. Mario Rui entra per ricomporre la catena di sinistra. Se n’erano prese le tracce. Proprio Mario Rui ispirache come tutti gli artisti aspetta chi sappia svegliare i suoi estri.”… Il fantasista georgiano li ritrova vedendo al centro Osimhen, trattato senza riguardi dal torinese Buongiorno che si fa subito ammonire ma non concede un centimetro al biondo nigeriano. La ripresa fa vedere il decimo gol die rivedere un’azione tagliente sulla fascia più debole del Torino, ...