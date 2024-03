Napoli | Calzona | 'C'è delusione ma la strada è giusta Osimhen? Con la Juve è stata tosta Una cosa non mi piace'

Napoli-Torino 1-1 - Kvaratskhelia non basta : solo pari per Calzona. Il bicchiere a metà. Il Napoli non va oltre il pari con il Torino e frena la sua rincorsa alla zona Champions. Non è basta to un super Kvaratskhelia per ... (Leggi)

Primo tempo equilibrato, al 61' lo scatenato georgiano porta in vantaggio i tricolori ma 3' dopo l'attaccante, subentrato a Pellegri, firma il pari: Primo tempo equilibrato, al 61' lo scatenato georgiano porta in vantaggio i tricolori ma 3' dopo l'attaccante, subentrato a Pellegri, firma il pari ...gazzetta

PAGELLE & TABELLINO Napoli-Torino 1-1: Sanabria spettacolare, super Kvara non basta: Zielinski 4 – Troppe volte in ritardo, troppe volte non trova il tempo del tocco, troppe volte non trova la chiusura. Così finisce male la sua avventura al Napoli (68' Traoré 5.5) Napoli (4-3-3): ...calciomercato

Calzona: “Rammarico per il risultato ma sono soddisfatto della prestazione. Se giochiamo così possiamo arrivare lontano”: A Sky: «Quello che mi è dispiaciuto è che il tempo effettivo è stato solo di 24 minuti il che vuol dire che non c’è tempo per creare senza interruzioni. Poteva starci qualche altro minuto di recupero» ...informazione