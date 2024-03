MXGP | Tim Gajser in testa nelle qualifiche del GP d’Argentina | top 10 per Ivo Monticelli

(Di sabato 9 marzo 2024) Comincia la stagione 2024 del Motocross dall’Argentina, laddove si svolge il Gran Premio sulla pista di Patagonia. Un sabato che prevedeva le prove libere e leper la classe MX2 eche dallo scorso anno assegnano punti dal primo al decimo. A vincere la gara di qualifica nellaè stato lo sloveno Timcon la Honda che ha percorso i 13 giri previsti con il tempo di 24:43.663. Davvero un dominio quello messo in pista dal cinque volte campione del mondo, che ha inflitto un distacco di oltre sei secondi a Romain Febvre, secondo classificato con la Kawasaki. Chiude il podio a sorpresa il lettone Pauls Jonass con la Honda, arrivato a un distacco di quasi otto secondi nei confronti del compagno di squadra, ma appena davanti a Jorge Prado, che ha concluso in quarta ...

