Muffin Pizza | super facili | buonissimi e perfetti come antipasto o secondo | ottimi per un buffet!

(Di sabato 9 marzo 2024) Mi piace presentarli anche per idi compleanno dei miei figli, vanno letteralmente a ruba. Hanno una calotta invitante, tonda e gonfia, decorata con pomodoro, mozzarella e basilico,da tradizione, una consistenza morbidissima e un cuore filante al formaggio. Possiamo usare un sugo pronto al basilico oppure prepararne uno noi, ne servirà pochissimo, dovremo usarlo solo inficie. Sono leggeri e ariosi, ma tanto appaganti! Con le dosi indicate otterremo 7 porzioni. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: per l’impasto: 380 g di farina 00 5 g di lievito di birra secco 1 cucchiaino di zucchero 240 g di acqua 30 ml di olio extravergine di oliva 10 g di sale fino per la farcitura q.b. ...

