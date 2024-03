MOVIOLA – Sassuolo-Frosinone | Thorstvedt su Mazzitelli | La Penna fischia rigore | ma lo toglie al Var

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Episodio danel corso di, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium i ragazzi di Eusebio Di Francesco provano ad essere propositivi alla ricerca del gol del vantaggio: Zortea di tacco serveche entra dentro l’area di, viene affrontato da: il giocatore ospite cade a terra e per l’arbitro, il signor Ladella sezione di Roma, è calcio di. Serra e Irrati al Var però richiamano il direttore di gara in quanto è prima il giocatore dela toccare la palla, dunque non può essere fallo. Larevoca, giustamente, il. E ironia della sorte, un minuto dopo, è proprio ...