Moviola Sassuolo Frosinone | l’episodio chiave del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 9 marzo 2024)arbitraledelvalido per la giornata di Serie A TIM 2023/24:delladeltra, valido per la giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.DEL23? AMMONIZIONE THORSTVEDT: Fallo del giocatore dele cartellino giallo. 32? AMMONIZIONE DOIG: Cartellino giallo per il terzino neroverde. 50? AMMONIZIONE GHEDJEMIS: Primo ammonito in casaper un fallo sulla fascia. 56? RIGORE ANNULLATO AL: Zortea serve ...