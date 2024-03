Mourinho | «A Roma abbiamo fatto grandi cose | due finali in un club che non ne ha disputate molte»

(Di sabato 9 marzo 2024) A Jeddah, tra i numerosi spettatori “vip” del gran premio di Formula 1 c’è anche José. L’ex allenatore dellaha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sports (inglese) parlando di futuro e della: «Con laduein una società che non ne hatante» «Vorrei lavorare già domani, se fosse possibile. Ma al tempo stesso non voglio commettere l’errore di prendere la decisione sbagliata». Sul lavoro, conquistando duein una società che non ne hanella sua storia. Non è stato semplice. Ora attendo la chiamata giusta». In ...

Con Daniele De Rossi la Roma è cambiata in toto. Il tecnico giallorosso ha stravolto la squadra in campo e fuori, la differenza con Mourinho è notevolissima.Continua a leggere (fanpage)

Mourinho: "A Roma due finali con un club che non ne ha fatte molte": Ospite d'onore al Gran Premio di Formula 1 in Arabia Saudita, l'ex allenatore della Roma José Mourinho ha parlato così ai microfoni di Sky Sports: "Se fosse possibile, tornerei in panchina già domani, ...ilromanista.eu

VIDEO – Arriva la Roma di De Rossi. Ecco come gioca: Corriere della Sera (G. Piacentini) – Chiamatelo “Normal One”. In poco meno di due mesi Daniele De Rossi è riuscito nell’impresa di ridare entusiasmo e speranza alla Roma e a una piazza che li aveva p ...informazione

Mourinho: ” Alla Roma due finali in una società che non ne ha disputate molte nella sua storia”: José Mourinho, ex allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Gran Premio di Formula 1 in Arabia Saudita.siamolaroma