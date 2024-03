MotoGP | qualifiche GP Qatar oggi in tv | orari | programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Sulla pista di Lusail, in, va in scena il primo appuntamento del motomondiale 2024. Il Gran Premio è previsto per domenica 10 marzo e si tratterà di una gara in notturna. Lesono quindi previste per sabato 9, alle 12.35 italiane. La sessione sarà visibile insu Sky Sporte su Sky Sport Uno, oltre che instreaming su Sky Go e disponibile su NOW. In alternativa, Sportface.it vi offrirà latestuale. VAI ALLATESTUALE SportFace.