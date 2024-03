MotoGp Qatar | Martin in pole e Bagnaia quinto

(Di sabato 9 marzo 2024) Lo spagnolo parte davanti a tutti nella prima gara del Motomondiale Jorgenel Gp del, primo appuntamento della classenel Motomondiale 2024. Il pilota spagnolo della Pramac è il più veloce nelle qualifiche in 1'50''789, davanti alla Aprilia di Aleix Espargaro (+0''083) e alla Ducati di Enea Bastianini (+0''086). Quarto tempo

MotoGp, gara 10 marzo: orario, programma GP Qatar 2024, tv, streaming, guida Sky e TV8: Domani il Lusail International Circuit sarà teatro del Gran Premio del Qatar 2024, primo atto stagionale del Motomondiale. In MotoGp c'è grande attesa per il debutto in gara di Marc Marquez su una Duc ...oasport

