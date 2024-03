MotoGp | prima pole della stagione a Jorge Martin Terzo Bastianini

(Di sabato 9 marzo 2024)(DucatiPramac) ha siglato laposition stagionale al Gran Premio del Qatar, in scena sul tracciato di Lusail: il tempo dello spagnolo vicecampione del mondo e' di 1'50"789, nuovo recordpista. Brillano in qualifica anche Aleix Espargaro (Aprilia, +0"083), col secondo tempo, ed Enea(Ducati Lenovo, +0"086), col. Al quarto posto troviamo il sudafricano Brad Binder (Ktm); quinto il campione del mondo Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Chiude, invece, sesto Marc Marquez (Ducati Gresini). Nell'ordine, la terza fila e' composta da Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), Pedro Acosta (Ktm GasGas), Alex Marquez (Ducati Gresini).

