MotoGP | Martin in trionfo nella Sprint di Lusail Fuori dal podio Bagnaia | 5° Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Jorgecompleta un sabato perfetto ae, dopo la pole position con il nuovo record della pista, domina anche ladel Gran Premio del Qatar 2024 in occasione del primo round stagionale del Mondiale. Lo spagnolo della Ducati Pramac si conferma un vero specialista della manche breve, raggiungendo la doppia cifra di affermazioni su 21Race disputatestoria della classe regina.ator ha mantenuto la leadership della corsa dal primo all’ultimo metro, difendendo la pole in partenza e restando al comando del gruppo di testa fino al traguardo pur senza riuscire a staccare in 11 giri la KTM del sudafricano Brad Binder e l’Aprilia del catalano Aleix Espargarò, rispettivamente secondo e terzo a meno di 1? dal vincitore. Leggermente più ...