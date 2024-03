MotoGP | Martin in pole nel GP del Qatar Bastianini in prima fila | sbavatura per Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Jorgesi conferma un qualificatore eccezionale e conquista laposition del Gran Premio del2024, in occasione del primo round stagionale del Mondiale. Si tratta della 14ma partenza al palo in top class (la 35ma complessiva nel Motomondiale, contando anche Moto3 e Moto2) per lo spagnolo del Team Pramac, capace di polverizzare il record ufficiale del circuito di Lusail con uno strepitoso crono di 1’50?789. “ator” ha preceduto di 83 millesimi l’Aprilia di un brillante Aleix Espargarò e di 86 millesimi la Ducati ufficiale di un ottimo Enea, a completare ladella griglia per la Sprint Race e per la gara lunga della domenica. Quarto posto a 124 millesimi dalla vetta per la KTM del sudafricano Brad Binder, ...