MotoGP | Marco Bezzecchi | l’avvio difficile con la Ducati 2023 e il rimpianto per il ‘rifiuto’ alla Pramac?

(Di sabato 9 marzo 2024) Fuori dQ2 (16°) e 11° nella Sprint Race. Non è stato un grande inizio per. Il romagnolo era tra i piloti più attesi al via del Mondiale 2024 di. L’anno scorso il “Bezz” era stato tra i piloti più contesi della massima cilindrata, decidendo di dar seguito all’esperienza nel Team VR46 per l’affinità con gli uomini e anche convinto dal progetto tecnico. Tuttavia, lo stile di guida del centauro italiano non si concilia al meglio con laGP23. Una moto un po’ scorbutica che, come potenziale, è migliore di quella che aveva l’anno scorso, ma non altrettanto semplice da mettere a punto e anche da valorizzare come prestazione. Problemi che si erano evidenziati già nel corso dei test a Sepang e a Lusail e che si sono confermati puntualmente in questo primo week end in Qatar. ...