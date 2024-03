MotoGP | Jorge Martin in pole position | “Tanti possono vincere | conosco di più la moto”

(Di sabato 9 marzo 2024)ha conquistato ladel GP del Qatar 2024, prima tappa del Mondialeandata in scena sul circuito di Lusail. Lo spagnolo ha guadagnato di forza la partenza al palo in vista della Sprint Race di oggi pomeriggio e del Gran Premio di domani. Il centauro della Ducati Pramac si è lasciato alle spalle l’Aprilia di Aleix Espargarò e la Ducati ufficiale di Enea Bastianini, mentre Francesco Bagnaia, contro cui aveva lottato nella passata stagione per il titolo iridato, scatterà dalla quinta piazzola.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Ho visto che stavo migliorando l’1:51.1 di questa mattina, ho visto che Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio erano ...

