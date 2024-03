MotoGP GP Qatar | Binder | “Bellissima giornata | incredibili miglioramenti sulla moto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Brad, pilota della Ktm, commenta la prima sprint race sul circuito di Lusail, che ha concluso in seconda posizione: “Per me oggi è stata unaed è sempre bello finire sul podio, specialmente alla prima gara dell’anno. È stata una bella gara e sonoche abbiamo fatto lavorando, soprattutto sul rettilineo. Il passo nei primi giri è stato incredibile, chiaramente poi abbiamo usurato anche un po’ le gomme. È incredibile vedere gli step in avanti che abbiamo fatto, soprattutto in staccata, dove siamo più competitivi. È chiaro che ci serve ancora un po’ più di grip sul posteriore per lottare con le Ducati: spero di trovarlo domani. Nella gara di domani dovrò preservare meglio le gomme ed essere più intelligente ...