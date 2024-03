MotoGP | GP del Qatar 2024 | dove vedere la gara in TV e streaming

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di sabato 9 marzo 2024) Il Motomondialesi avvia con il Grande Premio dela Lusail. All’orizzonte c’è un’esperienza motociclistica emozionante, da seguire in diretta su Sky e in differita su TV8. Francesco Bagnaia e la sua Ducati saranno di nuovo il team da battere, o ci sarà spazio per altri sfidanti?Lusail: gli orari TV su Sky e TV8 La prima tappa del, il GP dela Lusail, sarà trasmessa alle ora 18.00 in diretta su Sky e in differita alle 21.45 su TV8. I riflettori si accendono sulla corsa mediorientale, la prima stagionale notturna,si scopre se Francesco Bagnaia e la Ducati sapranno confermarsi come il pilota e la moto da battere o se ci saranno sorprese con l’affacciarsi di nuovi protagonisti. Non perdere neanche un ...