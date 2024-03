MotoGP | Francesco Bagnaia | “Ho avuto un problema nuovo rispetto ai Test In gara il vero potenziale”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)chiude in quarta posizione una Sprint Race non brillantissima nel Gran Premio del Qatar a Lusail: Pecco conferma di non avere grande feeling con questo format died è andato in crisi anche nella parte finale, soffrendo il ritorno da parte di Aleix Espargarò. Il pilota piemontese non è stato favorito neanche da una posizione di partenza buona per una sbavatura in qualifica. Questa l’analisi della suacorta ai microfoni di Sky Sport: “Sono sempre punti guadagnati quando si prendono, a prescindere dalla posizione. Sicuramente le sensazioniaisono un po’ diverse, forse per la condizione della pista. Fatico un po’ di più e un po’ tutto è stato compromesso per colpa del mio giro in qualifica, dove ho sbagliato le ultime due ...