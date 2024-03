MotoGP | Enea Bastianini | “Non riuscivo a chiudere bene le linee | ma la gara lunga sarà diversa”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024), dopo aver firmato il terzo tempo in qualifica, ha concluso in sesta posizione la Sprint del Gran Premio del Qatar 2024, primo appuntamento stagionale del Mondiale. Un risultato al di sotto delle aspettative per il romagnolo della Ducati Factory, che resta comunque uno dei favoriti per il podio in vista delladi domani. “Rispetto ai test le condizioni sono cambiate e il grip è molto diverso. Nei test avevamo qualche problema in una o due curve, oggi nella Sprint anche in altri punti. Soprattutto nel veloce era difficilmente gestibile e il drop della gomma è stato importante. Dobbiamo trovare qualcosa per finirela”, ha dichiarato l’azzurro ai microfoni di Sky Sport. Sulle prospettive in vista del GP a ...