MotoGp del Qatar | Martin conquista la pole position Bagnaia è quinto

(Di sabato 9 marzo 2024) Lusail, 9 marzo 2024 –Jorgenel Gp del, primo appuntamento della classenel Motomondiale 2024. Il pilota spagnolo della Pramac è il più veloce nelle qualifiche in 1’50”789, davanti alla Aprilia di Aleix Espargaro (+0”083) e alla Ducati di Enea Bastianini (+0”086). Quarto tempo per la Ktm del sudafricano Brad Binder (+0”124), seguito da Pecco. Il pilota della Ducati, a caccia del terzo titolo consecutivo, ottiene iltempo (+0”139) davanti allo spagnolo Marc Marquez (+0”172), che chiude la seconda fila al debutto con la Ducati del team Gresini. (Fonte Adnkronos) Foto– Facebook

