MotoGp del Qatar | Jorge Martin vince la Sprint Race

(Di sabato 9 marzo 2024) Losail, 9 marzo 2024 –su Ducati Pramaclain, primo appuntamento della stagione di2024. Lo spagnolo, autore della pole position nelle qualifiche, precede la Ktm del sudafricano Brad Binder dopo gli 11 giri in programma. Lo spagnolo Aleix Espargaro chiude al terzo posto su Aprilia. Il campione del mondo Pecco Bagnaia sulla Ducati ufficiale è quarto e chiude davanti allo spagnolo Marc Marquez, al debutto sulla Ducati del team Gresini. Enea Bastianini, in sella all’altra rossa ufficiale di Borgo Panigale, si piazza sesto. (Fonte Adnkronos) Foto– Facebook

