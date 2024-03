MotoGp | a Martin la Sprint in Qatar Bagnaia giù dal podio e Marc Marquez quinto

(Di sabato 9 marzo 2024) (Adnkronos) – Jorgesu Ducati Pramac vince larace in, primo appuntamento della stagione di2024. Lo spagnolo, autore della pole position nelle qualifiche, precede la Ktm del sudafricano Brad Binder dopo gli 11 giri in programma. Lo spagnolo Aleix Espargaro chiude al terzo posto su Aprilia. Il campione del mondo Peccosulla Ducati ufficiale è quarto e chiude davanti allo spagnolo, al debutto sulla Ducati del team Gresini. Enea Bastianini, in sella all’altra rossa ufficiale di Borgo Panigale, si piazza sesto. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

