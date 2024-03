Moto2 | Canet guida in Qatar | Arbolino e Vietti direttamente in Q2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Si è conclusa da poco la sessione di prove libere del mattino del GP del2024, la terza in relazione alla. Al comando Aron: lo spagnoloin 1’57?176 in sella alla Kalex della Fantin Racing e cerca così di lanciare segnali in questo fine settimana di debutto. La sessione si caratterizza subito per un’interruzione causata da una bandiera rossa. La ragione risiede nel fatto che, alla curva 13, Jake Dixon viene disarcionato dalla sua Kalex del CF Moto Aspar Team. Per il britannico nulla di grave, a parte lo spavento per aver fatto decine di metri prima in aria e poi a terra. Dopo la ripresa, avvenuta nel giro di alcuni minuti, si va avanti con test di vario genere e, alla fine, a risultare leader èdavanti al thailandese Somkiat Chantra, staccato di 249 millesimi. Ne paga 345 ...