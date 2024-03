Moto2 | Aron Canet centra la prima pole stagionale a Lusail | ottima quinta piazza per Arbolino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)inposition nel Gran Premio del Qatar aper quanto riguarda la. Grandissimo giro per lo spagnolo all’ultimo tentativo in Q2: un 1:56.788 che non è stato battuto da nessuno.posizione per Tonyin ottica gara. Il Q1 è molto intenso, con tanti tempi che arrivano dopo la bandiera a scacchi: Joe Roberts fa segnare il miglior tempo in extremis con 1:57.651, di appena un millesimo davanti ad Albert Arenas. Riesce ad approdare al Q2 anche Barry Balthus, arrivando a due decimi da Roberts e in quarta posizione c’è Alcoba a 218 millesimi. Nulla da fare per Dennis Foggia che chiude nono la sessione e neanche per i rookie Oncu, Masià, Sasaki e Moreira. Anche in Q2 Arenas continua a girare su standard alti e si ...