Mossa a sorpresa di Meloni | Belloni sarà sherpa del G7 G20

Il tecnico del Torino Ivan Juric starebbe pensando ad una mossa a sorpresa in attacco per la sfida contro il Napoli. L’edizione odierna di Tuttosport … L'articolo Napoli-Torino , Juric starebbe ... (forzazzurri)

Sirene di mercato in casa Napoli: Khvicha Kvaratskhelia è richiesto in Spagna e in Premier League, la situazione. Novità in casa Napoli: al centro del dibattito c’è Khvicha Kvaratskhelia. L’ala ... (spazionapoli)