Mosca | nella notte abbattuti 47 droni ucraini

(Di sabato 9 marzo 2024) Le forze russe hanno distrutto47in quattro regioni del Paese: lo ha reso noto il ministero della Difesa di, come riporta la Tass. "Un tentativo del regime di Kiev di sferrare un attacco terroristico con 47 Uav (, ndr) lascorsa contro strutture sul territorio russo è stato sventato", ha affermato il ministero, aggiungendo che inemici sono statinelle regioni di Belgorod, Kursk, Volgograd e Rostov.

Mosca , 7 mar. (Adnkronos) – I sistemi di difesa aerea russi hanno neutralizzato sei droni ucraini che tentavano di attaccare obiettivi in ??tre regioni della Russia centrale. Lo ha riferito il ... (calcioweb.eu)

Non c’era Jorit ieri a Sochi , località russa sul Mar Nero molto cara a Vladimir Putin. Lo street artist di Quarto, al secolo Ciro Cerullo, ha incontrato il presidente russo in persona nel corso del ... (open.online)

Russia, nuove truppe e armi nucleari ai confini con la Nato. 007 lituani: «Pronta allo scontro con i Paesi Baltici»: È quanto trapela dall'ultimo report degli 007 lituani. «nella regione del Mar Baltico - si legge nel rapporto dell'intelligence -, Mosca deve utilizzare sempre più altre componenti (aeree e navali) e ...ilgazzettino

Zelensky da Erdogan a Istanbul, il presidente turco annuncia le sue ultime elezioni: Zelensky non crede che ci saranno rappresentanti di Mosca al tavolo proposto Erdogan. Il presidente turco ha però ricordato che una piattaforma negoziale corrispondente è stata avviata già nel marzo ...it.euronews

Mosca, 'la Russia non ha intenzione di assassinare Zelensky': La Russia non ha alcuna intenzione di assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: lo ha detto il primo vice rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, come ri ...ansa