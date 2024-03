Morto Nicola Barbato | il poliziotto eroe paralizzato nel blitz anticamorra | ecco chi era

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Caserta, 9 marzo 2024 – Èil, medaglia d'oro al Valor civile per le gravissime ferite riportare durante un. Raggiunto da colpi di pistola durante l’operazione contro i clan di Fuorigrotta, il 61enne era costretto a vivere su una sedia a rotelle dal 201, dopo una lunga degenza in ospedale. L'agente è deceduto a Carinaro, in provincia di Caserta, a causa delle complicazioni di una malattia respiratoria. ''Esprimo il più profondo cordoglio: era rimasto ferito mentre era impegnato in un'operazione antiracket a Napoli, senza che ciò abbia mai scalfito la sua determinazione e il suo impegno nella lotta al crimine''. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. La sua storia: chi era ...