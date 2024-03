Morto in casa da giorni | vicino dà l’allarme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Prato, 9 marzo 2024 – Un uomo di 71 anni è stato trovatonella sua abitazione in via Lavarone. L’uomo abitava da solo in un condominio della zona; ad accorgersi che qualcosa non andava è stato proprio uno degli abitanti del palazzo che aveva sentito cattivo odore provenire dall’abitazione. Sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia che hanno scoperto il corpo. Tutto lascia pensare che il decesso sia dovuto a cause naturali; non sono stati rilevati infatti segni di effrazione né di violenza.