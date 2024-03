Morto il fumettista giapponese Akira Toriyama | papà di Dragon Ball

È morto all’età di 68 anni il fumettista giapponese Akira Toriyama , famoso soprattutto per aver scritto e disegnato i manga Dragon Ball e Dr Slump. Toriyama è deceduto lo scorso primo marzo ma ... (tpi)

È morto improvvisamente, all’età di 68 anni , Akira Toriyama , il fumettista giapponese papà di serie di enorme successo a livello mondiale, come Dragon Ball e Dr. Slump e Arale . Secondo quanto ... (secoloditalia)

Addio a Akira Toriyama, l’estro creativo pop dell’immaginario manga: (Visioni) Morto a 68 anni il disegnatore di Dragon ball e di altri eroi del fumetto, animazione e video giochi. Di Matteo Boscarol ...ilmanifesto

E' Morto Akira Toriyama, l'autore di Dragon Ball: È Morto all'età di 68 anni, a causa di un ematoma subdurale, Akira Toriyama, il creatore della popolare serie di manga "Dragon Ball". La scomparsa risale allo scorso primo marzo, ma la notizia è stata ...ansa

Akira Toriyama, Morto l'autore di Dragon Balle Arale a causa di un ematoma subdurale: aveva 68 anni: È Morto il padre di Dragon Ball. Alla notizia della sua morte a migliaia di appassionati italiani saranno certamente tornate in mente le corse all'uscita da scuola per non perdersi ...ilmattino