Morta nel sonno dopo le dimissioni dall’ospedale | indagato un medico a Pordenone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 9 marzo 2024) Si era fatta male al ginocchio giocando a football americano. Un infortunio banale, come ne succedono ogni giorno a chi pratica sport. Ma quell’episodio apparentemente comune e innocuo si era presto trasformato in una vera e propria tragedia. Visto che il dolore non passava la ragazza, una 12enne americana, era andata insieme al padre in ospedale per degli accertamenti. I medici non avevano riscontrato alcuna frattura,averla sottoposta a una visita generale e poi ortopedica, con radiografia ed ecografia della zona interessata. E così era stata dimessa con la prescrizione di qualche giorno di riposto e antidolorifici. Poche oreil dramma. La giovane era stata infatti trovata senza vita nel letto della sua abitazione, in una frazione di Prata di. Ad accorgersi della tragedia il padre, militare di stanza nella ...