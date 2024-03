Morta colpita dal calcio di un cavallo | la disperazione della famiglia | Arianna era vita allo stato puro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) Modena, 9 marzo 2024 - Tre dici anni, l’età dei sogni,fantasia, dei progetti, del ‘cosa farò da grande’. EGiaroli, a soli 13 anni, già sapeva cosa avrebbe voluto fare da ‘grande’: aprire una fattoria didattica con i cavalli, anzi, un range nel Texas e diventare allenatrice dei cavalli. Erano la sua grande passione, da sempre.era un animo nobile, gentile,. Amava incondizionatamente ogni tipo di animale: se vedeva a terra un lombrico, lo spostava per non calpestarlo, e tante volte ha portato in salvo uccellini o ricci che trovava feriti per strada. Portava a passeggiare il cagnolino che da un anno le aveva regalato papà. Era così, lunghi capelli castani e occhi azzurri, e un portamento signorile da cavallerizza nata. Piena di gioia di vivere e assaporare ogni ...