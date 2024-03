Morta a 13 anni per il calcio di un cavallo | “Sarai sempre nel nostro cuore Ari”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) Reggio Emilia, 9 marzo 2024 – Disperazione, incredulità, strazio all’indomani della morte della piccola Arianna Giaroli, 13appena, deceduta in ospedale venerdì in ospedale dopo essere stata colpita al volto daldi un, al maneggio Il Vigneto di San Martino in Rio (Reggio Emilia), giovedì pomeriggio. Una tragedia che si è compiuta in pochi attimi e che toglie il fiato, lasciando senza parole le tante persone che le volevano bene e l’intera comunità di Carpi, dove la ragazza abitava con la famiglia. I familiari hanno autorizzato la donazione degli organi. Si procede all’espianto multiorgano, poi si attende il nullaosta della magistratura per fissare i funerali. Lascia nel dolore i genitori, Federico e Sara, il fratello, i nonni, i parenti tutti e i tanti amici. Arianna era tesserata del centro ippico da tempo. ...