Monza Palladino | «Stasera dobbiamo tirare fuori gli artigli»

(Di sabato 9 marzo 2024) Le parole di Raffaele, tecnico del, prima del calcio d’inizio della partita dei brianzoli contro il Genoa Raffaeleha parlato ai microfoni di SKY Sport prima del calcio d’inizio di Genoa-. Di seguito le sue parole. «Akpa Akpro titolare? Ha fatto un’ottima settimana, ha lavorato bene e se lo meritava dopo un periodo difficile: ora sta bene. Ho la fortuna di avere tanti giocatori che mi mettono in difficoltà, un’ottima rosa con giocatori duttili: Akpa farà una grande partita. Classifica? Ci fa piacere avere questi punti, siamo orgogliosi. Possiamo fare qualcosa di straordinario, ma dovremo rimanere umili, specie in uno stadio come questo molto caldo.dovremogli».

