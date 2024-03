Montevergine | l’Abbazia si candida nella rete internazionale

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 11 marzo l’Abate di, Riccardo Luca Guariglia, parteciperà al 2° Forumdella Rotta Culturale del Consiglio d’Europa delle Antiche Farmacie e degli Orti Medicinali che si terrà a Fiume, in Croazia. Si tratta di un importante evento cui partecipano rappresentanti di Spagna, Svizzera, Ungheria, Romania, Portogallo, Polonia, Croazia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, oltre all’Italia, tutti impegnati a valorizzare e a promuovere, insieme, l’importante patrimonio materiale ed immateriale legato a questa specifica Rotta Culturale Europea. L’Abate Guariglia, con il suo impegno e la sua dedizione costantemente rivolti alla conoscenza, alla diffusione dei saperi, alle possibilità di miglioramento della sua comunità , all ’imprescindibile valore che la Cultura Benedettina, con la sua scienza e le sue ...

