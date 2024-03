Mo | Houthi | 37 droni contro cacciatorpedinieri Usa in Mar Rosso e Golfo Aden

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Sana'a, 9 mar. (Adnkronos) - I miliziani yemenitihanno rivendicato il lancio di ''37''''un certo numero diUsa nel Mare neldi''. Lo ha dichiarato in un discorso televisivo il portavoce degliYahya Sarea spiegando di aver preso di mira il 'Propel Fortune' americano. In precedenza il Comando centrale Usa (Centcom) aveva spiegato in un tweet che nelle prime ore di oggi, ''tra le 4 e le 6 e 30 (ora di Sana'a), i terroristisostenuti dall'Iran hanno condotto un attacco su larga scala con veicoli aerei senza pilota () nel Mare neldi''. Ritenendo che i...