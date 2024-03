Mo | Fratoianni | ' Governo ripristini finanziamenti a Unrwa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Umanità in marcia: abbiamo visto oggi decine di migliaia di persone per le strade di Roma in una grande manifestazione perchè le ragioni della pace prevalgano in Medio Oriente sopra ogni cosa. La comunità internazionale, i Governi della Ue e di tutto il mondo impediscano che si compia definitivamente una catastrofe umanitaria senza precedenti". Lo afferma Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti in via Fori Imperiali al termine della manifestazione per la pace in Medio Oriente promossa da Cgil e da decine di associazioni e di Ong. "E ora ilMeloni -prosegue il leader di Si - faccia come hanno fatto poche ore fa ildel Canada e quello della Svezia:e il sostegno all'agenzia Onu. ...