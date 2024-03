Miu Miu | la sfilata a Parigi è un racconto di abiti per la vita In passerella anche la dottoressa Qin Huilan | “Io modella per un giorno a 70 anni | non rinunciate mai ai sogni”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024)– “Tra l’infanzia e l’eta? adulta intercorre uno spazio che mi affascina: e? il momento in cui si forma il carattere”. Così dice Miuccia Prada presentando la sua ultima collezione per Miu Miu, andata in scena nei rigorosi saloni neoclassici del Palais d’Ièna di, nell’ultimodi sfilate della Paris Fashion Week. Partendo da un’intima e profonda riflessione esistenziale, la Signora della moda ha costruito undiper la, consegnandoci un affascinante ritratto delle diverse fasi dell’esistenza umana. Con una maestria che solo la designer italiana sa esprimere, l’Autunno/Inverno 2024 di Miu Miu ha trasformato lain un palcoscenico narrativo, unsartoriale che esplora la complessità del vivere ...