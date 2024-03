Misure cautelari per quattro uomini indiziati di rapina | tortura e sequestro di persona

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: 5 minutiNella mattinata odierna, all’esito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Compagnia Carabinieri di Benevento e della Stazione Carabinieri di San Leucio del Sannio hanno eseguito un’ordinanza di applicazione dicustodiali emessa dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento nei confronti di, residenti in Benevento, uno condotto in carcere e gli altri tre sottoposti agli arresti domiciliari con controllo mediante braccialetto elettronico, tutti gravementea vario titolo di reati didi, commessi in danno di tre giovani residenti in ...