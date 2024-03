Misterioso Ufo avvistato sopra la zona di guerra in Ucraina | un enigma nel cielo dilaniato dalla guerra

(Di sabato 9 marzo 2024) Era un po’ di tempo che non arrivavano notizie di carattere ufologico dalle molte zone disparse sul nostro martoriato pianeta. Eppure l’utilizzo di vecchie e nuove armi attuato per colpire le città influendo sulla paura dei cittadini, ha il doppio intento di dimostrazione di forza tecnologica nel caso di nuove armi, e di svuotare gli arsenali delle vecchie armi in scadenza, come fossero avanzi di cibo andato a male. Il risultato è quindi di riempire i cieli dei belligeranti di forme che non vengono riconosciute subito, armi che possono generare sorpresa in chi le subisce passivamente. Nel caso avvenuto pochi giorni fa nei cieli dell’se ne sono occupati molti esperti di armi, con diverse spiegazioni. L’avvistamento di un UFO a forma di sigaro, silenzioso e imponente, ha colto di sorpresa le truppe ucraine stanziate in ...

Le star che credono agli alieni e agli ufo: Di chi è la colpa se Zayn ha lasciato gli One Direction Degli extraterrestri. In un'intervista a Glamour ha raccontato che un alieno lo ha visitato in sogno consigliandogli di mollare la band. Diceva ...mtv

Ufo, oggetto volante non identificato su una zona di guerra in Ucraina. Il video dal drone: «Perché non si muove»: In un'epoca in cui la guerra si svolge tanto sui campi di battaglia quanto nel cyberspazio, un filmato emerso recentemente aggiunge un nuovo, inquietante capitolo alla cronaca. Protagonisti ...ilgazzettino

Drone da guerra ucraino avvista un oggetto Misterioso | Effetto ‘Fata Morgana’ o Ufo: i dettagli che non tornano. Video: In una zona di guerra in Ucraina – sulla linea del fronte a Donetsk – è stato filmato un Ufo ovvero un oggetto non identificato Misterioso che sembra immobile e sospeso a diversi metri dal suolo. Per ...ilriformista