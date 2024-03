Misseri pagliaccio La mamma di Sarah Scazzi non si tiene e vuole il faccia a faccia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 9 marzo 2024) Continua lo scontro mediatico sul delitto di Avetrana. Dopo la sua scarcerazione Micheleha rilasciato alcune interviste in cui continua a professarsi il vero colpevole per la morte di, per cui sono state condannate la moglie Cosima Serrano (condannata per concorso in omicidio) e la figlia Sabrina(condannata per omicidio). Ma tali dichiarazioni hanno portato Concetta Serrano, madre dell'allora 15enne pugliese, a rispondere a muso duro con un'intervista rilasciata a Quarto Grado, programma di Rete4 condotto da Gianluigi Nuzzi: “Quello che dice e che fa Michele mi ferisce molto. Mia figlia ha ricevuto una giustizia processuale, però con il suo comportamento è come se avesse avuto una giustizia a metà. Lui deve finirla di fare ile dire tutte queste stupidaggini. ...