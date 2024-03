Minaccia di morte la compagna | poi distrugge la sua auto a pugni nel giorno della Festa delle Donne

Nuove minacce di morte per Vittorio Brumotti . l’inviato di Striscia la Notizia è un “giustiziere” del parcheggi o selvaggio e si aggira per le città lasciando delle finte ‘cacchine’ sul tettuccio dei ... (ilfattoquotidiano)

Aggredisce la moglie durante la festa per la donna: le sfonda l'auto a calci e pugni: L'uomo, anche lui 38enne e ubriaco, dopo un litigio ha Minacciato la donna di morte, davanti al figlio di soli 6 anni. La donna ha tentato di reagire, ma l'uomo ha fasciato casa, sempre tra urla e ...napolitoday

Escrementi sull'auto e minacce: «Ti ammazzo e non ti trovano più». Ex a processo, ma lui nega tutto: PERUGIA - Una storia d'amore che finisce tra botte e minacce di morte. Tra insulti e pure feci a imbrattare la macchina della ex. Che per il tribunale penale diventano un processo per minacce ...ilmessaggero

Maltratta e Minaccia di morte la compagna con un coltello: arrestato: Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che quest’ultimo, durante la nottata, aveva Minacciato di morte la compagna con un coltello. La donna, spaventata da quanto accaduto e temendo per la propria ...savonanews