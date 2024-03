Milano | molesta ragazza in piazza Duomo | 25enne arrestato per violenza sessuale

Una ragazza di 20 è stata molestata in piazza D uomo a Milano : era arrivata da Lodi per festeggiare la Giornata internazionale della donna .Continua a leggere (fanpage)

Milano – "Io non capisco come sia possibile nel 2024 per noi donne non sentirci sicure per strada, non sentirci al sicuro mai. Sempre oggetto di molestie, di cat calling continuo”. È lo sfogo su ... (ilgiorno)